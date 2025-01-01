Bugün ne kandili? (1 Ocak 2025) Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?

Bugün, 1 Ocak 2025, Hicri takvime göre Recep ayının ilk günüdür. Bu nedenle bugün kandil gecesi değildir. Regaip Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecektir.
Bugün, 1 Ocak 2025, Hicri takvime göre Recep ayının ilk günüdür. Bu nedenle bugün kandil gecesi değildir. Regaip Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecektir.
Regaip Kandili ne zaman?
Regaip Kandili, Üç Aylar'ın başlangıcını simgeler ve Recep ayının ilk Perşembe gecesini Cuma'ya bağlayan gece (2 Ocak 2025) kutlanır. Bu mübarek gecede Müslümanlar Allah'a dua eder, tövbe eder ve ibadet ederler.
2025 yılı kandil günleri ne zaman?
2025 yılı için Üç Aylar ve kandil günleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre şu şekildedir:
Üç Ayların Başlangıcı (Recep Ayının İlk Günü): 1 Ocak 2025 Çarşamba
Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe
Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe
Ramazan Ayı Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba