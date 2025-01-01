Ayrılık ateşi | 20 gün önce boşandığı eski eşinin üzerine benzin döküp ateşe verdi

Antalya Muratpaşa'da motosiklet tamircisi Gürhan Üzer (42), dün sabah 11 Aralık'ta boşandığı 1 çocuk annesi Pınar Zorlu'yu (36) takip etti. Çalıştığı iş yerine geldi. Motosikletini iş yerinin yakınına park etti. Tartıştığı kadının üzerine yanında getirdiği benzin dolu kovayı döktü. Ardından kaçmaya çalışan kadını yakaladı. Elindeki çakmağı ateşledi. Vücudu alev alan kadına çevredekiler yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. İhbarla gelen ekipler, Zorlu'yu yanık merkezi olan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan kadının durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, şüpheliyi 1 saatte yakaladı. Üzer, "Bana çocuğumu göstermiyordu. Normalde aklımda böyle bir şey yoktu. Sabah aklıma geldi" dedi. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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