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1 Ocak'ta otobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? Yılbaşında toplu taşıma bedava mı?

Yeni yılın ilk günü büyük şehirlerde toplu taşıma ücretleriyle ilgili merak edilen sorulara yanıtlar netleşmeye başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük illerde yılbaşı günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı konusunda vatandaşların beklentisi artmıştı.

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Giriş Tarihi :29 Aralık 2024 , 11:57 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:54
1 Ocak’ta otobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? Yılbaşında toplu taşıma bedava mı?

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    İstanbul'da 1 Ocak Çarşamba günü, yeni yılın ilk tatil günü nedeniyle toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet verecek. Yılbaşı kutlamaları ve yoğun yolcu trafiği göz önünde bulundurularak, toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca çalışacağı ve ek seferler düzenleneceği açıklandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İstanbul'da Ücretsiz Toplu Taşıma

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak'ta toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Bu kapsamda, metro hatları, tramvay hatları ve füniküler sistemin tüm seferleri vatandaşların kullanımına sunulacak. Ayrıca, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı da ücretsiz olarak işleyecek.

    Ancak 31 Aralık Salı günü ulaşım ücretsiz olmayacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Metro Hatları 24 Saat Hizmet Verecek

    İstanbul'da 1 Ocak 2025 itibarıyla, belirli metro hatları 24 saat boyunca hizmet verecek. M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Bahriye-Olimpiyat hatları, yılbaşı gecesi boyunca kesintisiz olarak çalışacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Tramvay ve Füniküler Hatlarında Gece Seferleri

    Tramvay hatları ve füniküler sistem de yılbaşında yoğunluğa göre düzenlenen seferlerle hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları seferlerini sürdürecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Yılbaşı Gecesi Ek Seferler

    İstanbul'da Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi, yolcu yoğunluğuna göre ek seferler düzenleyecek. Boğaz hattındaki vapurlar, özellikle kutlamalar nedeniyle artacak olan talebi karşılamak için gece boyunca sefer yapacak.

    Ankara ve İzmir'de de Ücretsiz Toplu Ulaşım

    Ankara ve İzmir'de de 1 Ocak 2025'te raylı sistemler ücretsiz olarak hizmet verecek. Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri, Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda vatandaşların kullanımına sunulacak.

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