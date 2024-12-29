1 Ocak’ta otobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? Yılbaşında toplu taşıma bedava mı?

Tramvay hatları ve füniküler sistem de yılbaşında yoğunluğa göre düzenlenen seferlerle hizmet vermeye devam edecek. 1 Ocak'ta saat 02.00'ye kadar, T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescidi Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatları seferlerini sürdürecek.

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Yılbaşı Gecesi Ek Seferler

İstanbul'da Şehir Hatları da 31 Aralık yılbaşı gecesi, yolcu yoğunluğuna göre ek seferler düzenleyecek. Boğaz hattındaki vapurlar, özellikle kutlamalar nedeniyle artacak olan talebi karşılamak için gece boyunca sefer yapacak.

Ankara ve İzmir'de de Ücretsiz Toplu Ulaşım

Ankara ve İzmir'de de 1 Ocak 2025'te raylı sistemler ücretsiz olarak hizmet verecek. Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri, Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda vatandaşların kullanımına sunulacak.