Bugün berberler ve kuaförler açık mı? 1 Ocak 2025 güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı?

Yeni yıla kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından berberler ve kuaförlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün (31 Aralık) ve yarın (1 Ocak 2025) güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen detaylar...
Yeni yıla kısa bir süre kala vatandaşlar tarafından berberler ve kuaförlerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, bugün (31 Aralık) ve yarın (1 Ocak 2025) güzellik merkezleri açık mı, kapalı mı? İşte merak edilen detaylar...
Bugün berberler ve kuaförler açık mı?
31 Aralık çalışma takviminde resmi tatile denk gelmediği için kuaförler, berberler ve güzellik merkezleri aktif çalışmaktadır. Çalışma saatleri salon ve semte göre değişkenlik gösterebilir.
1 Ocak 2025 güzellik merkezleri ve berberler açık mı?
1 Ocak yılbaşı günü güzellik merkezleri, berberler ve kuaförler resmi tatil olması ve piyasaların kapalı olması nedeniyle çalışmaya ara verirler. Ancak yine de bazı güzellik merkezleri inisiyatif kullanarak tatil günü çalışmaya devam edebilir.