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31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri: Bugün ve yarın hangi saatlerde açık?

31 Aralık 2024 bugün ve 1 Ocak 2025 yarın yılbaşında alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatleri merak konusu oldu. Son dakika alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, AVM'lerin açık olup olmadığını ve saat kaçta kapanacağını öğrenmek istiyor. Peki, 31 Aralık'ta AVM'ler kaçta kapanıyor? 1 Ocak 2025 yılbaşında AVM'ler açık mı?

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 14:00 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 14:00
31 Aralık ve 1 Ocak AVM çalışma saatleri: Bugün ve yarın hangi saatlerde açık?

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    Yılbaşına sayılı saatler kala, 31 Aralık 2024'te AVM'lerin kaçta kapanacağı ve 1 Ocak 2025 yılbaşında açık olup olmayacağı merak ediliyor. Son dakika alışverişlerini tamamlamak isteyenler, AVM'lerin çalışma saatlerini araştırıyor. Peki, yılbaşı tatilinde AVM'ler hangi saatlerde hizmet veriyor?

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    31 ARALIK'TA BUGÜN AVM'LER AÇIK MI?

    Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'na göre 31 Aralık resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu nedenle 31 Aralık 2024 Salı günü AVM'ler normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Çoğu AVM'nin standart çalışma saati 10:00 - 22:00 olarak belirlenmiştir. Ancak yoğunluğa bağlı olarak bazı AVM'lerin kapanış saatlerinde esneklik görülebilir.

    1 OCAK YILBAŞINDA AVM'LER AÇIK MI, KAÇTA KAPANIYOR?

    1 Ocak günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu kapsamında resmi tatil olarak kabul ediliyor. Buna rağmen AVM'ler, resmi tatillerde ve bayramlarda genellikle açık olmaya devam ediyor.

    Çalışma saatlerinde ise yılbaşı nedeniyle değişiklikler yaşanabiliyor. Çoğu AVM 1 Ocak'ta normal açılış saati olan 10:00'dan daha geç bir saatte kapılarını açabilir. Kapanış saati ise genellikle 22:00 olarak belirlenmekle birlikte bazı AVM'lerde bu saat uzayabiliyor.

    Mağduriyet yaşamamak adına, gitmeyi planladığınız AVM'nin iletişim numarasından bilgi almanız önerilir. Her AVM'nin yılbaşı düzenlemeleri farklılık gösterebilir.

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