Milli Piyango online yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden takip edilecek? 31 Aralık 2024 Salı

Milli Piyango Büyük İkramiye ve Toplam İkramiye Havuzu

2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye tutarı tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Toplam ikramiye havuzu ise 3.5 milyar TL'yi aşıyor. İdare, büyük ikramiyenin garantili olarak dağıtılacağını ve kazanan bilet belirlenene kadar çekilişin devam edeceğini duyurdu.

Milli Piyango Bilet Fiyatları ve İkramiye Dağılımı

Milli Piyango biletleri her bütçeye uygun çeşitlerle satışa sunulmuştur: