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2025 yılbaşı MPİ bilet numarası online ve hızlı bilet sorgulama ekranı; 2025 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

600 Milyon TL İkramiye İle 2025 Yılbaşı Çekilişi Heyecanı! Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için, bu yılın çekilişinde rekor büyük ikramiye tutarı belirlendi. Bilet sorgulama ekranından çekiliş sonuçlarına ulaşarak hangi ikramiyeyi kazandığınızı öğrenin! Yeni yıl, yeni umutlar ve büyük hayallerle birlikte geliyor! 2025 Yılbaşı çekilişi için geri sayım başlamış durumda ve bu yılın çekilişi, tarihin en büyük ikramiyesi olan 600 milyon TL ile dikkat çekiyor. Bu rekor tutar, milyonlarca insanın hayallerini gerçekleştirme fırsatını sunuyor ve çekiliş sonuçları, milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 08:53 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 08:53
2025 yılbaşı MPİ bilet numarası online ve hızlı bilet sorgulama ekranı; 2025 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

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    Milli Piyango 2025 Yılbaşı çekiliş sonucu heyecanla bekleniyor! Bu yılın çekilişinde rekor büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak belirlendi. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için bilet sorgulama ekranıyla çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve hangi ikramiyeyi kazandıklarını öğrenebilirler.

    Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

    Bilet numaranızın çekilişte hangi ikramiyeyi kazandığını hızlıca kontrol etmek için Milli Piyango'nun resmi bilet sorgulama ekranına gidin. Sorgulama ekranı, kazanan numaraların tam listesiyle birlikte, bilet numaranıza uygun olarak çıkan ikramiyeyi gösterir.

    Bilet türünüz, kazandığınız ödül üzerinde belirleyici bir rol oynar:

    • Tam bilet: Kazanılan ikramiyenin tamamını alır.

    • Yarım bilet: Kazanılan ikramiyenin yarısını alır.

    • Çeyrek bilet: Kazanılan ikramiyenin çeyreğini alır.

    Milli Piyango İkramiye Ödemeleri Nasıl Yapılır?

    Biletinize ikramiye çıktığını tespit ettiyseniz, kazancınızın ödenmesi için şu kanalları kullanabilirsiniz:

    1. Online Biletler: Milli Piyango Online platformundan alınan biletlerde, ikramiyeler otomatik olarak hesabınıza yüklenir. Bu ödülü IBANınızı tanımlayarak banka hesabınıza aktarabilirsiniz.

    2. Fiziksel Biletler:

      • 5.000 TL'ye kadar olan ödemeler: Bayilerden alınabilir.

      • 100.000 TL'ye kadar olan ödemeler: Halkbank şubelerinde bilet ibrazı karşılığında yapılır.

      • 100.000 TL ve üzeri ödemeler: Sadece İstanbul Halkbank Levent Şubesi üzerinden ödenir.

    Büyük ikramiye kazanan talihlilerin ödemeleri için 5 iş günü bekleme süresi bulunur.

    2025 Yılbaşı Çekilişinde Rekor İkramiye

    Milli Piyango İdaresi, 2025 yılbaşı özel çekilişinde toplam 3,5 milyar TL'lik ikramiye havuzunu duyurdu.

    • Büyük ikramiye: 600 milyon TL.

    • Diğer ikramiyeler: Büyük ikramiyenin yanı sıra farklı tutarlarda da çok sayıda ikramiye bulunuyor.

    Bilet Türleri ve Satış Fiyatları

    2025 yılı için Milli Piyango bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

    • Tam bilet: 600 TL.

    • Yarım bilet: 300 TL.

    • Çeyrek bilet: 150 TL.

    Büyük çekiliş, 31 Aralık 2024 gecesi ulusal televizyon kanallarından ve Milli Piyango'nun resmi web sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Çekiliş sonuçlarına ilk olarak Milli Piyango bilet sorgulama ekranından ulaşabilirsiniz.

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