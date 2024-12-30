2025 yılbaşı MPİ bilet numarası online ve hızlı bilet sorgulama ekranı; 2025 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

Milli Piyango 2025 Yılbaşı çekiliş sonucu heyecanla bekleniyor! Bu yılın çekilişinde rekor büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olarak belirlendi. Hayallerini gerçekleştirmek isteyenler için bilet sorgulama ekranıyla çekiliş sonuçlarına ulaşabilir ve hangi ikramiyeyi kazandıklarını öğrenebilirler.

Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bilet numaranızın çekilişte hangi ikramiyeyi kazandığını hızlıca kontrol etmek için Milli Piyango'nun resmi bilet sorgulama ekranına gidin. Sorgulama ekranı, kazanan numaraların tam listesiyle birlikte, bilet numaranıza uygun olarak çıkan ikramiyeyi gösterir.

Bilet türünüz, kazandığınız ödül üzerinde belirleyici bir rol oynar: