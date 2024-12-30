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Metrobüste yok böyle kavga! Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı: Sebebi ise...

Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste, boş koltuğa çanta bırakılması nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bir yolcunun tutunma demirine tırmanarak tekme ve yumruklar savurduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi.

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Giriş Tarihi :30 Aralık 2024 , 01:17 Güncelleme Tarihi :30 Aralık 2024 , 01:40
Metrobüste yok böyle kavga! Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı: Sebebi ise...

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    Olay 25 Aralık günü Avcılar'dan Zincirlikuyu yönüne giden metrobüste meydana geldi.

    Metrobüste kavga kamerada: Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı

    Metrobüste boş koltuk kavgasında aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı. (DHA)Metrobüste boş koltuk kavgasında aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı. (DHA)

    İddiaya göre, bir kadın elindeki çantayı boş koltuğun üzerine bırakarak ayakta yolculuk yapmaya başladı. Araçtaki bir erkeğin koltuğa oturmak istemesi üzerine, kadının yanındaki 2 erkek, oturmak isteyen kişiyle tartışmaya başladı.

    Metrobüste boş koltuk kavgasında aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı. (DHA)Metrobüste boş koltuk kavgasında aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı. (DHA)

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasındaki kavga, metrobüsteki diğer kişilerin araya girmesiyle sona erdi. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi.

    Metrobüste boş koltuk kavgasında aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı. (DHA)Metrobüste boş koltuk kavgasında aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı. (DHA)

    KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA
    Yaşanan kavga, metrobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden bir kişinin aracın tutunma demirlerine tırmanarak karşısındaki kişiye yumruk ve tekme attığı anlar yer alıyor.

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