Metrobüste yok böyle kavga! Aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı: Sebebi ise...

Metrobüste boş koltuk kavgasında aracın tutunma demirine tırmanıp yumruk attı. (DHA)

KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşanan kavga, metrobüsteki başka bir yolcu tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, kavga eden bir kişinin aracın tutunma demirlerine tırmanarak karşısındaki kişiye yumruk ve tekme attığı anlar yer alıyor.