Estetik yaptırmak isterken hayatı kabusa dönen adamın sol gözü kör oldu!

Bir estetik skandalı daha. İstanbul'da yaşayan 25 yaşındaki Enes B., 22 Nisan 2022'de özel bir hastanede operasyon geçirdi. Doktor U.A., göbek kısmından aldığı yağları Enes B'nin yüz bölgesine enjekte etti. İşlemin ardından narkozun etkisinden çıkan Enes B., sol gözünün görmediğini fark etti. Doktorun çözüm bulamaması üzerine Enes B. mahkemenin yolunu tuttu. Mahkemeye verilen dilekçede, 2 saat süreceği söylenen operasyonun 35 dakika sürdüğü, kurum tarafınsan işlem hakkında herhangi bir açıklama yapılması belirtildi.

'1 MİLYON TAZMİNAT'

Dilikçede, Yanlış teşhis koyarak özensiz bir tedavi uyguladığı, sol gözünün görme yetisi kaybettiği, vurgulandı. Meydana gelen zararın tazmini için 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verildi.



'ZORLA İMZALATIYORDU'

Sürece ilişkin açıklamada bulunan Enes B'nin avukatı Selahattin Par, "Müvekkilime doktor, işlem esnasında gereken zamanı ayırmadı. Risklere ilişkin hastaya açıklama yapmadı. Sol gözü kör oldu. Ardından zorla bir takım belgeler imzalatılmaya çalışıldı" şeklinde konuştu.