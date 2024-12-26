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Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları: 2 talihliye 2024 model motosiklet!

Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Bu kampanya MPİ'nin 09.10.2024 tarih ve E-40453693-255.01.02-62343 sayılı izniyle düzenlenmiştir. 1 talihli Honda Activa 125 2024 Model Motosiklet, 1 talihli ise Honda Dio 110 2024 Model Motosiklet almaya hak kazandı. İşte Honda Esengül Kampanyası asil-yedek isim listesi....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları: 2 talihliye 2024 model motosiklet!

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    Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişte 1 talihli Honda Activa 125 2024 Model Motosiklet, 1 talihli ise Honda Dio 110 2024 Model Motosiklet almaya hak kazandı. İşte Honda Esengül Kampanyası asil-yedek isim listesi....

    Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları. (TAKVİM GAZETESİ)Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları. (TAKVİM GAZETESİ)

    HONDA ACTİVA 125 2024 MODEL MOTOSİKLET KAZANAN ASİL VE YEDEK TALİHLİ

    Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları. (TAKVİM GAZETESİ)Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları. (TAKVİM GAZETESİ)

    HONDA DİO 110 2024 MODEL MOTOSİKLET KAZANAN ASİL VE YEDEK TALİHLİLER

    Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları. (TAKVİM GAZETESİ)Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları. (TAKVİM GAZETESİ)

    HONDA ESENGÜL KAMPANYASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI TAM LİSTE

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