Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları: 2 talihliye 2024 model motosiklet!

Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişte 1 talihli Honda Activa 125 2024 Model Motosiklet, 1 talihli ise Honda Dio 110 2024 Model Motosiklet almaya hak kazandı. İşte Honda Esengül Kampanyası asil-yedek isim listesi....
Honda Esengül Kampanyası çekiliş sonuçları belli oldu. Çekilişte 1 talihli Honda Activa 125 2024 Model Motosiklet, 1 talihli ise Honda Dio 110 2024 Model Motosiklet almaya hak kazandı. İşte Honda Esengül Kampanyası asil-yedek isim listesi....
HONDA ACTİVA 125 2024 MODEL MOTOSİKLET KAZANAN ASİL VE YEDEK TALİHLİ
HONDA DİO 110 2024 MODEL MOTOSİKLET KAZANAN ASİL VE YEDEK TALİHLİLER