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Haydar Dümen'in öldüğü gün evine çete çöktü

Dr. Haydar Dümen’in öldüğü gün, eşi Gülten Dümen’in İstanbul’daki 5 katlı binayı çeteye kaptırdığı ortaya çıktı. Evindeki ziynet eşyalarının da çalındığı anlaşıldı. Baş şüpheli Tanju Aksu ise hala bulunamadı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024
Haydar Dümen’in öldüğü gün evine çete çöktü

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    Ünlü yazar ve psikiyatr Dr. Haydar Dümen, 10 Şubat 2022'de Covid nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini kapadı. O günlerde kendisi de sağlık sorunları yaşayan eşi Gülten Dümen, borçları nedeniyle 5 katlı binalarını satışa çıkartmaya çalıştı. Silivri'deki yazlıktaki komşuları Gökhan Ataş'tan yardım istedi. Ataş, eve müşteri bulamadı. Ancak çok güvendiği arkadaşı Tanju Aksu'nun onlara borç verebileceğini söyledi.

    'BORCU ÖDERSİNİZ'
    "Güvenirim, tüm ailesini tanırım, asla yanlışı olmaz. İsterseniz evi o arkadaşa emanet verelim. İhtiyacını olan parayı versin. Siz de sıkıntılarınızdan kurtulur. Satılınca borcunuzu ödersiniz" dedi. Gülten Dümen de Aksu'nun tuzağına düştü. 5 katlı binayı çeteye kaptırdı. Evindeki ziynet eşyalarının da çalındığı anlaşıldı. 20 Mayıs 2024'te tefecilik, dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme, üye olma, hırsızlık, yağma suçlamalarıyla operasyon başlatıldı. Tanju Aksu halen yakalanamadı. Çoğunluğu akrabası olan 7 kişi ise tutuklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19 Kasım 2024'te tamamlanan iddianameyle 9 sanığa dava açıldı.

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