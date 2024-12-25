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Gazze’de Şefkat Eli Derneği’nin umut dolu çalışmaları

Şefkat Eli Derneği, Gazze halkının yaralarını sarmak ve onların yanında olmak için kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı. Günlük 20.000 kişilik sıcak yemek hazırlanıyor, tankerlerle temiz su dağıtılıyor.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:26 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:26
Gazze’de Şefkat Eli Derneği’nin umut dolu çalışmaları

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    7 Ekim 2023'te başlayan çatışmalar, Gazze halkı için yalnızca savaş değil, aynı zamanda bir insanlık dramına dönüştü.

    Ablukanın ve bombalamaların etkisiyle yaşam koşulları giderek kötüleşirken, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için hayatta kalmak giderek zorlaşıyor. Yıkılan binalar ve sürekli süren saldırılar, bölgedeki durumu "soykırım" seviyesine taşımış durumda. Bu zor koşullar altında Şefkat Eli Derneği, Gazze halkının yaralarını sarmak ve onların yanında olmak için kapsamlı bir yardım kampanyası başlattı.

    GAZZE'DE SICAK YEMEK UMUDU: 20.000 KİŞİYE GÜNLÜK DESTEK

    Şefkat Eli, Gazze'deki üç ayrı mutfağında her gün 20.000 kişilik sıcak yemek hazırlayıp dağıtarak halkın en temel ihtiyacını karşılıyor. Halkın sevinçle karşıladığı bu dağıtımlar, bölgedeki dayanışmanın en somut örneklerinden biri haline geldi. Özellikle döner dağıtımları, halkın yüzünü güldüren bir diğer önemli çalışma oldu.

    Gazze’de Şefkat Eli Derneği’nin umut dolu çalışmalarıGazze’de Şefkat Eli Derneği’nin umut dolu çalışmaları

    TEMİZ SU İÇİN TANKERLERLE DAĞITIM

    Gazze'de su sıkıntısı, en büyük sorunlardan biri. Şefkat Eli, tankerlerle su dağıtarak bu ihtiyacı karşılıyor. Ayrıca çadırkentlerde yaşayanların ihtiyacını kalıcı olarak çözmek için Türkiye Su Kuyusu'nu açarak bölgeye umut ışığı oldu.

    ŞEFKAT DOLU PAKETLER

    Ablukanın etkisiyle zor durumda olan binlerce aileye Battaniye, sünger ve yastık içeren kışlık paketler, Kadınlar ve çocuklara yönelik giyim paketleri, Gıda ve sebze paketleri ve Bebeklere mama ve bez desteği ulaştırılarak, yaşam mücadelesi veren insanların ihtiyaçlarına bir nebze olsun çare olunmaktadır.

    SAĞLIK HİZMETLERİ

    Şefkat Eli, Gazze'de sağlık hizmetlerini iyileştirmek için de önemli adımlar atıyor. Dar Al-Salam Hastanesi'ne güneş paneli sistemi kurarak, bölgedeki enerji ihtiyacını karşılamayı başardı. Ayrıca, 5 ayrı çadır poliklinikten oluşan yeni bir hastanenin inşaatına başlayarak, sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olmasını hedefliyor.


    Dernek Başkanı, Gazze'ye yönelik yardımların önemine şöyle değindi:

    "Gazze'de yaşanan bu trajedi karşısında sessiz kalmamız mümkün değildi. Şefkat Eli olarak, kardeşlerimize ulaşmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Sadece bugün değil, yarın da onların yanında olacağız. Çocukların gülümseyebildiği, ailelerin huzurla yaşayabildiği bir Gazze için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bizler, insanlık adına hareket ediyoruz ve dayanışmanın sınır tanımadığına inanıyoruz. Destek veren herkese teşekkür ederiz.''

    "ilandır"

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