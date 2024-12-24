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Yapay zeka ile hazırlanan video kabusu oldu! 650 bin lirasını kaptırdı

2 çocuk annesi Birgül Güden, sosyal medya hesabında gördüğü ve yapay zeka ile ünlü isimlerin seslerinin kullanıldığı sahte yatırım reklamına kandı. 650 bin lirasını kaptırdı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024
Yapay zeka ile hazırlanan video kabusu oldu! 650 bin lirasını kaptırdı

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    Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Birgül Güden'in (48), hayatı sosyal medyada yapay zekâ ile hazırlanmış sahte yatırım reklamları yüzünden adeta kâbusa döndü.

    Gülden, Instagram'da ünlü isimlerin seslerinin taklit edilerek yapılan bir reklamı izledi. Kısa bir süre sonra Global Gold Elite isimli bir yatırım şirketi Rus asıllı borsacı ve işadamı Timur Turlov, ismiyle arandı. Kadın, şirket tarafından telefonuna indirtilen 'Skype' üzerinden görüntülü görüşmeye alındı. Telefonuna uzaktan erişim izni verdi. Dolandırıcılar, kadının bu sayede mobil şifrelerini öğrendi.

    "İLETİŞİMİ KESTİLER"
    Dolandırıcılar, Güden'in banka hesabını ele geçirdi. Yatırım şirketi, kadının üniversiteyi kazanan oğlunun masrafları için başvurduğu ve ön onayını aldığı 650 bin TL krediyi kendi hesaplarına aktardı. Yatırım Şirketi, Birgül Gülden'e "Bu para, sizin için açacağımız yatırım hesabına aktarılacak" dedi. Daha sonra iletişimi kesti. Birgül Güden, "Görüntülü konuşurken, sık sık 'ekranını kapatma' diye uyardılar. Dolandırıldığımı anladım. Dünyam başıma yıkıldı" şeklinde konuştu.

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