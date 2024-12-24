SMA’lı İkbal’in yardım paralarıyla alem yaptığı iddia edilen babanın hesaba dokunmadığı ortaya çıktı!

İzmir'in Torbalı İlçesi'nde yaşayan ve 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi devam ediyor. Kızının yardım kampanyası devam ederken bir gece kulübünde eğlendiği görüntülerin ortaya çıkması sonrası sosyal medyadaki linci gururuna yediremeyip hayatına son veren Umut Kardeş'in eşine "Kendimde değilim, ne yaptığımı bilmiyorum" dediği ortaya çıktı.



Hatice Kardeş, valilik onaylı hesaplarda para girişinin bulunduğu ancak çıkışının bulunmadığını dile getirip "Umut görüntülerden etkilenip büyük ihtimal gururuna yediremedi" diye konuştu. "Benim kızım için neler yaptığımı gören gördü. Bu saatten sonra bu dünyada yokum ama hakkım hiçbirinize helal değil" diyen Umut Kardeş, paylaşımının ardından başından vurulmuş halde bulunmuştu.

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