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En çok at ve eşek eti satan iller! Tarım Bakanlığı'nın listesinde zirvede o şehir var

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı son denetimlerle, kırmızı et ürünlerinde ortaya çıkan şok edici hileler gözler önüne serildi. At, eşek ve domuz eti kullanıldığı tespit edilen işletmelerin listesi açıklandı İşte hileli ürünlerin en çok bulunduğu iller ve ayrıntılar...

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Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:14 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 16:14
En çok at ve eşek eti satan iller! Tarım Bakanlığı’nın listesinde zirvede o şehir var

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    Türkiye'de gıda güvenliğiyle ilgili endişeler yeniden gündemde. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesinde kırmızı etteki hileler dikkat çekti. Bazı işletmelerin vatandaşlara at ve eşek eti yedirdiği tespit edildi. Listenin başında yer alan iller ve detaylar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

    Fotoğraflar: Tarım BakanlığıFotoğraflar: Tarım Bakanlığı

    EN FAZLA HANGİ İLLERDE SATILDI?

    Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehlikeye düşüren gıda ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son güncellemelerle birlikte taklit ve tağşiş ürünler listesi yeniden açıklandı. Listede özellikle kırmızı et ürünlerinde yapılan skandal hileler dikkat çekti. Bazı işletmelerin at, eşek ve hatta domuz eti kullandığı ortaya çıktı.

    Tarım Bakanlığı hileli kırmızı et ürünleriTarım Bakanlığı hileli kırmızı et ürünleri

    ADANA VE SAKARYA ÖNE ÇIKTI

    Bakanlığın yayınladığı verilere göre, Adana ve Sakarya, at ve eşek eti kullanımında başı çekiyor. Adana'da 15 işletme, Sakarya'da ise 7 işletmenin ürünlerinde bu etlerin tespit edildiği bildirildi. Bu durum, vatandaşların büyük tepkisini çekti.

    ANTALYA, MERSİN, MANİSA DİKKAT

    Adana ve Sakarya'yı Antalya, Mersin ve Manisa takip etti. Bu illerde de 4'er işletmenin benzer hilelere başvurduğu belirlendi. Bakanlığın açıklamaları, gıda sektöründeki güven sorununu yeniden gündeme getirdi.

    DOMUZ ETİ DE TESPİT EDİLDİ

    Bakanlık denetimlerinde, 4 farklı firmanın ürünlerinde domuz eti kullanıldığı da tespit edildi. Türkiye genelinde 12 ilde bu tür skandallara rastlandığı belirtiliyor.

    "TEK TIRNAKLI ETİ" İFADESİ NEDİR?

    Hileli gıdalarda sıkça karşılaşılan "tek tırnaklı eti" ifadesi, at, eşek ve katır gibi hayvanların etleri için kullanılıyor. Bu tür etlerin, tüketicilere kırmızı et olarak sunulması hem sağlık açısından tehlikeli hem de yasalara aykırı bir durum.

    BAKANLIK DENETİMLERİ SÜRDÜRÜYOR

    Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıdalara karşı denetimlerini artırarak sürdürüyor. Bakanlık yetkilileri, vatandaşların bilinçli olması gerektiğini ve et ürünleri alırken güvenilir yerleri tercih etmelerini tavsiye ediyor.

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