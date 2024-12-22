Papel'in düzenlediği Papel Fest büyük sürprizlere ev sahipliği yaptı. Volkswagen Arena'da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen, Ozan Doğulu ve Murat Boz'un sahne aldığı festivalde yakın zamanda Papel'in hayata geçireceği avantajlı ürün ve hizmetler müjdelendi. Ünlü İspanyol oyuncu Pedro Alonso, Papel'in yeni reklam yüzü oldu.

Pedro Alonso ile olan iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulunan Papel Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan İbrahim Yıldırım, "Pedro Alonso ile olan iş birliğimizi duyurmaktan dolayı çok mutluyuz. Özellikle bu iş birliğini böylesi keyifli bir etkinlikte paylaşmak bizim için de ayrıca heyecan verici oldu. Önümüzdeki dönemde Pedro ile birlikte Papel'i daha fazla insanla tanıştırmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Papel Fest'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Pedro Alonso, "Papel iş birliği teklifi ile geldiğinde oldukça heyecanlandım. Finans alanında teknoloji üreten ve büyük hayalleri olan bu markayla çalışmam gerektiğini düşündüm. Ayrıca Papel Fest gibi büyük ve güzel bir etkinliğe davet ettikleri için teşekkür ederim." dedi.

PAPEL HAKKINDA



Türkiye'nin önde gelen fintek şirketi Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş., hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için daha kolay, hızlı ve avantajlı bir finansal ekosistem vizyonuyla yola çıktı.

6493 Sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından faaliyet izni verilen Papel, son teknoloji ürün ve hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Hızlı, güvenli ve kolay bir finansal deneyim yaratma vizyonuyla hizmetlerine devam eden Papel, teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten şirket DNA'sı ile öne çıkıyor. Dijital Cüzdan, 7/24 yurtiçi ve yurt dışı para transferleri, ön ödemeli kart, fiziki ve sanal POS gibi geniş bir yelpazede bireysel ve kurumsal müşterilere katma değerli hizmet sunan Papel, inovasyon ve müşteri odaklı yaklaşımı ile ürün ve hizmet geliştirmeye devam ediyor.

PEDRO ALONSO KİMDİR?

İspanyol dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Pedro Alonso, 1972 yılında Vigo, İspanya'da dünyaya geldi. Eğitimini Kraliyet Dramatik Sanat Lisesi'nde tamamlayarak Teatro de la Danza bünyesinde sahne almaya başladı. 1990'ların ortalarından itibaren birçok İspanyol dizisinde rol alan Alonso, İspanya'da önemli bir çıkışı 1997 yılında Todos Los Hombres Sois İguales dizisindeki Raul karakteriyle yakaladı. Oyunculuk kariyerinde 50'den fazla projede yer alan Alonso, dünya genelinde ise La Casa De Papel dizisinde canlandırdığı Berlin karakteriyle tanındı. Dizideki performansı, karakterinin doğasına uygun efsanevi bir oyunculuk sergiledi. Ayrıca, Bataklığın Sessizliği (2019) ve Awareness (2023) gibi yapımlarda da rol aldı. Pedro Alonso, yakın zamanda La Casa de Papel'in yan ürünü olan Berlín (2023) adlı televizyon dizisinde, Berlin karakteriyle hayranlarının karşısına yeniden çıktı.