BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Bingöl, Erzurum, Sivas...

Türkiye genelinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, 23 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına dair sorular gündeme geldi. Özellikle Bingöl , Sivas , Gaziantep ve Erzurum gibi illerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler tatil haberlerini yakından takip ediyor.

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Bingöl'de Kar Tatili İlan Edildi

Bingöl Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitimle okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bu bölgelerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.