BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? 23 Aralık Pazartesi hangi illerde kar tatili var? Bingöl, Erzurum, Sivas...

Türkiye genelinde kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte, 23 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığına dair sorular gündeme geldi. Özellikle Bingöl, Sivas, Gaziantep ve Erzurum gibi illerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler tatil haberlerini yakından takip ediyor.
(Takvim Foto Arşiv)
Bingöl'de Kar Tatili İlan Edildi
Bingöl Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Aralık 2024 Pazartesi günü bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla Adaklı, Kiğı ve Yayladere ilçelerimiz ile Sancak beldesi ve merkez Sudüğünü köyünde taşımalı eğitimle okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ayrıca bu bölgelerde kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Diğer İllerde Durum Ne?
Bingöl dışında Erzurum, Sivas ve Gaziantep gibi kar yağışının etkili olduğu diğer illerde henüz bir tatil kararı açıklanmadı. İl valilikleri veya kaymakamlıklardan yapılacak yeni duyurularla gelişmeler netlik kazanacak. Tatil haberleri geldikçe güncel bilgiler paylaşılacak.
23 Aralık Hava Durumu: Meteorolojiden Kritik Uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yağışların etkili olacağı belirtildi.