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Ah be necati! Uzman Çavuş intihar etti

Kocaeli Derince'deki Deniz Eğitim Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Necati A. (27), dün henüz bilinmeyen bir nedenle kendini silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Meltem Akgenç Meltem Akgenç
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Aralık 2024
Ah be necati! Uzman Çavuş intihar etti

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    Kocaeli Derince'deki Deniz Eğitim Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Necati A. (27), dün henüz bilinmeyen bir nedenle kendini silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çavuşun ölüm haberini alan acılı ailesi ve meslektaşları yasa boğuldu. Gencin intihardan bir gün önce Whatsapp'tan bir gruba cuma mesajı yazdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A'nın cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından bugün Rize Ardeşen'de toprağa verileceği belirtildi.

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