PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Çocuğu SMA hastası baba alemde! Anne uyardı: Bu adama para vermeyin

İzmir'de SMA Tip 1 teşhisi konan İkbal bebeğin yaşam mücadelesi sürerken, baba Umut K.'nin gece kulübünde eğlendiği videolar büyük tepki topladı. Mağdur anne, alemci babadan şikayetçi olurken, Umut K. adına kesinlikle elden para verilmemesi gerektiğini belirterek uyarıda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Aralık 2024 , 22:48 Güncelleme Tarihi :21 Aralık 2024 , 23:40
Çocuğu SMA hastası baba alemde! Anne uyardı: Bu adama para vermeyin

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan bir yaşındaki İkbal K.'ye, 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin hayatta kalabilmesi için gereken zolgensma tedavisi için 1 milyon 819 bin dolar tutarında bir bağış kampanyası başlatıldı ve Valilik onaylı bir kampanya hesabı oluşturuldu.

    İkbal bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyaya vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları destek verirken, baba Umut K.'nin gece kulüplerinde eğlendiği videolar ortaya çıktı. Videolarda, Umut K.'nin özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anlar yer alırken, bu görüntüler sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı.

    İzmir'de SMA hastası bebeğin babasına tepki: Gece kulübünde alem yaptı!

    MAĞDUR ANNE UYARDI: Umut k.'YA ELDEN PARA VERMEYİN

    İkbal bebeğin annesi Hatice K., yayınladığı videolarda, kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hatice K., bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını ve ardından evinden kovulup Adana'da ailesinin yanına yerleştiğini açıkladı. Ayrıca, Umut K.'nin elden alınan ve kumbaralardan toplanan paraları harcadığını iddia eden Hatice K., şu ifadeleri kullandı:

    "Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması."

    Yaşan skaldal olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Marmaris’ten seslendi: Türkiye darbe anayasası kamburundan kurtulmalı
    TSK’ya iftira atmıştı: Özlem Gürses hakkında karar verildi!
    Suriye’nin yeni dışişleri bakanı belli oldu! Yüksek lisans ve doktora eğitimleri Türkiye’den
    Kartal’ın bitmeyen çilesi! Beşiktaş Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
    Beklenen gün geldi! Can Borcu bu akşam atv’de!
    Suriye’de yeni dönem: ABD Heyeti ile görüşen Ahmed eş-Şera yaptırımların kaldırılmasını istedi
    Sağlık kontrolleri kaldı! Talisca Fenerbahçe’ye transfer oluyor
    Başkan Erdoğan’dan Muğla’da CHP’ye salvolar: Küresel güçlerin soytarısı haline geldiler
    Almanya’da Noel pazarına araçlı saldırı! Saldırganın kimliği ortaya çıktı! Hem siyonist hem terörist hem İslam düşmanı
    Erzurum Palandöken’de çığ düştü! Milli sporcular kar yığını altında kaldı! Emre Yazgan’ın son durumu ne? Çığ anı kamerada
    Galatasaray’dan bomba hamle! Eski yıldız geliyor
    Ukrayna’dan Rusya’ya 8 İHA’lı atak! Gökdelenler alev aldı
    Okan Buruk sistemi değiştiriyor! Kayseri 11’ini belirledi
    Yeni operasyon mu? Dışişleri Bakan Hakan Fidan’dan PKK/YPG’ye Suriye uyarısı: Ne gerekiyorsa yapılır
    Daltonlardan CHP çıktı! Başkan yardımcısı Anıl Akbulut tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti