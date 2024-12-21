Çocuğu SMA hastası baba alemde! Anne uyardı: Bu adama para vermeyin

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan bir yaşındaki İkbal K.'ye, 18 günlükken spinal müsküler atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi kondu. İkbal bebeğin hayatta kalabilmesi için gereken zolgensma tedavisi için 1 milyon 819 bin dolar tutarında bir bağış kampanyası başlatıldı ve Valilik onaylı bir kampanya hesabı oluşturuldu.

İkbal bebeğin tedavisi için başlatılan kampanyaya vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları destek verirken, baba Umut K.'nin gece kulüplerinde eğlendiği videolar ortaya çıktı. Videolarda, Umut K.'nin özel masalar ayırttığı, içki şişeleri açtırıp çalışanlara para saçtığı anlar yer alırken, bu görüntüler sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı.

MAĞDUR ANNE UYARDI: Umut k.'YA ELDEN PARA VERMEYİN

İkbal bebeğin annesi Hatice K., yayınladığı videolarda, kesinlikle babaya elden para verilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Hatice K., bir süre önce eşi Umut K. tarafından aldatıldığını ve ardından evinden kovulup Adana'da ailesinin yanına yerleştiğini açıkladı. Ayrıca, Umut K.'nin elden alınan ve kumbaralardan toplanan paraları harcadığını iddia eden Hatice K., şu ifadeleri kullandı:

"Savcılığa giderek soruşturma başlattım. Bu görüntüler sosyal medyada yayıldıktan sonra açıklama yapmak zorunda kaldım. Şu an ailemle zor şartlar altında yaşıyoruz ve mağdurum. Umut K. adına hiçbir şekilde elden para vermeyin. Kumbaralar yapmayın ve stantlara gitmeyin. Sadece Valilik onaylı hesaba aktarım yapabilirsiniz. Bu zaten bloke bir hesap; para girişi var ancak çıkışı yok. Şu an davamız hala devam ediyor. İstediğim tek şey adaletin yerini bulması."

Yaşan skaldal olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.