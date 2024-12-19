2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan için büyük bir merak konusu. Asgari ücrete yapılacak zam oranı sadece çalışanları değil ailelerini ve ülke ekonomisini de doğrudan etkileyecek. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun üçüncü toplantısı yapılacak ve tüm gözler bu kritik görüşmeye çevrildi.

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Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın

2025 yılı asgari ücret görüşmeleri Türkiye'nin ekonomik gündeminin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Asgari ücret toplantısı canlı olarak yayınlanmayacak. Ancak toplantı sonrasında hükümet yetkililerinin yapacağı açıklamalar kamuoyuyla canlı olarak paylaşılacak.

CANLI YAYIN EKRANI

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki hafta tamamlanmayı hedeflediğini belirterek "Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi.