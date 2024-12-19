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19 Aralık 2024 Asgari ücret toplantısı canlı izle A HABER 📺 Asgari ücret 3. toplantı canlı izle! Vedat Işıkhan son dakika açıklama

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan toplantılar çalışanlar ve işverenler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Toplantıların ilk iki oturumu 10 ve 16 Aralık tarihlerinde gerçekleşirken üçüncü toplantı ise bugün 19 Aralık'ta saat 11:30’da yapılıyor. Bu toplantılar asgari ücretin yeni rakamının netleşmesi açısından kritik bir öneme sahip. Peki asgari ücret toplantısı canlı yayın hangi kanalda? İşte son açıklamalar ve canlı yayın bilgileri.

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Giriş Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:29 Güncelleme Tarihi :19 Aralık 2024 , 10:59
19 Aralık 2024 Asgari ücret toplantısı canlı izle A HABER 📺 Asgari ücret 3. toplantı canlı izle! Vedat Işıkhan son dakika açıklama

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    2025 yılı için asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan için büyük bir merak konusu. Asgari ücrete yapılacak zam oranı sadece çalışanları değil ailelerini ve ülke ekonomisini de doğrudan etkileyecek. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı yapılacak ve tüm gözler bu kritik görüşmeye çevrildi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın

    2025 yılı asgari ücret görüşmeleri Türkiye'nin ekonomik gündeminin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Asgari ücret toplantısı canlı olarak yayınlanmayacak. Ancak toplantı sonrasında hükümet yetkililerinin yapacağı açıklamalar kamuoyuyla canlı olarak paylaşılacak.

    CANLI YAYIN EKRANI

    AHaber CANLI YAYIN

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki hafta tamamlanmayı hedeflediğini belirterek "Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Toplantı Sonrası Açıklamalar Bekleniyor

    2024 yılı asgari ücret belirleme süreci, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılan yoğun toplantıların ardından şekilleniyor. Bakan Işıkhan, toplantıların ardından ücret tekliflerinin son halinin komisyona sunulacağı ve bu süreçte kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti. Ancak, toplantılar canlı yayınlanmayacak. Bunun yerine açıklamalar sonrasında paylaşılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ekonomik Durum ve Asgari Ücret Arttırımı

    Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranı ve ülkenin ekonomik koşulları dikkate alınıyor. Ücret artışının, 2024 yılı enflasyon oranı ve ekonomik göstergeler göz önüne alınarak yapılacağı belirtiliyor. Bakan ayrıca enflasyon oranının aralık ayında %45 civarında seyretmesinin beklendiğini, asgari ücretin de enflasyonun üzerinde bir artışla belirlenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

    Asgari Ücret Komisyonu'nun Rolü

    Asgari ücret, yasa gereği beşer kişiden oluşan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantı ile asgari ücretin son halini açıklayacak. Komisyon, kararını oy çokluğuyla alırken, oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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