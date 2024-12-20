Ankara- Samsun yolunda feci kaza! Refüje çarpan araca başka araç çarptı: 2 ölü

Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Başkentte meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
ARAÇTAN İNEN İKİ KİŞİYE BAŞKA ARAÇ ÇARPTI
Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, 06 EYF 194 plakalı otomobilin orta refüje çarpmasının ardından araçtan inen T.D ve A.E, aynı yönde seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.
TAKLA ATARAK DURDU
Kazaya karışan ve henüz sürücüsü belirlenemeyen 06 EVT 406 plakalı otomobil ise takla atarak yol kenarındaki bir yakıt istasyonunun önünde durdu.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri T.D ile A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.