31 Aralık 2024 Salı: Milli Piyango online yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak, nereden takip edilecek?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, şeffaflık ve güvenilirlik standartlarına uygun olarak, Şans Merkezi'nde noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş, 31 Aralık 2024 gecesi saat 18:30'da başlayacak.
Milli Piyango Canlı Yayın Seçenekleri
Milli Piyango yılbaşı çekilişi, çeşitli ulusal televizyon kanallarından ve Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Teknolojik gelişmeler sayesinde artık çekilişi evinizin konforunda takip edebilirsiniz.
Milli Piyango Sonuçlar Nasıl Öğrenilecek?
Çekiliş sonuçları, Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden anında sorgulanabilir olacak. Geleneksel gazete ilanları yerine dijital platformlardan kolayca bilgi alabilirsiniz. Bilet numaranızı girerek büyük ikramiyenin size çıkıp çıkmadığını öğrenmeniz mümkün.
Milli Piyango Büyük İkramiye ve Toplam İkramiye Havuzu
2025 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiye tutarı tam 600 milyon TL olarak belirlendi. Toplam ikramiye havuzu ise 3.5 milyar TL'yi aşıyor. İdare, büyük ikramiyenin garantili olarak dağıtılacağını ve kazanan bilet belirlenene kadar çekilişin devam edeceğini duyurdu.
Milli Piyango Bilet Fiyatları ve İkramiye Dağılımı
Milli Piyango biletleri her bütçeye uygun çeşitlerle satışa sunulmuştur:
Çeyrek Bilet: 150 TL
Yarım Bilet: 300 TL
Tam Bilet: 600 TL