2025 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2025 yılbaşı MPİ bilet numarası online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?
Bilet numaranızın çekilişte hangi ikramiyeyi kazandığını hızlıca kontrol etmek için Milli Piyango'nun resmi bilet sorgulama ekranına gidin. Sorgulama ekranı, kazanan numaraların tam listesiyle birlikte, bilet numaranıza uygun olarak çıkan ikramiyeyi gösterir.
Bilet türünüz, kazandığınız ödül üzerinde belirleyici bir rol oynar:
Tam bilet: Kazanılan ikramiyenin tamamını alır.
Yarım bilet: Kazanılan ikramiyenin yarısını alır.
Çeyrek bilet: Kazanılan ikramiyenin çeyreğini alır.
Milli Piyango İkramiye Ödemeleri Nasıl Yapılır?
Biletinize ikramiye çıktığını tespit ettiyseniz, kazancınızın ödenmesi için şu kanalları kullanabilirsiniz:
Online Biletler: Milli Piyango Online platformundan alınan biletlerde, ikramiyeler otomatik olarak hesabınıza yüklenir. Bu ödülü IBANınızı tanımlayarak banka hesabınıza aktarabilirsiniz.
Fiziksel Biletler:
5.000 TL'ye kadar olan ödemeler: Bayilerden alınabilir.
100.000 TL'ye kadar olan ödemeler: Halkbank şubelerinde bilet ibrazı karşılığında yapılır.
100.000 TL ve üzeri ödemeler: Sadece İstanbul Halkbank Levent Şubesi üzerinden ödenir.
Büyük ikramiye kazanan talihlilerin ödemeleri için 5 iş günü bekleme süresi bulunur.
2025 Yılbaşı Çekilişinde Rekor İkramiye
Milli Piyango İdaresi, 2025 yılbaşı özel çekilişinde toplam 3,5 milyar TL'lik ikramiye havuzunu duyurdu.
Bilet Türleri ve Satış Fiyatları
2025 yılı için Milli Piyango bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:
Tam bilet: 600 TL.
Yarım bilet: 300 TL.
Çeyrek bilet: 150 TL.