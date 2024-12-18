2025 MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2025 yılbaşı MPİ bilet numarası online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Bilet Sorgulama Nasıl Yapılır?

Bilet numaranızın çekilişte hangi ikramiyeyi kazandığını hızlıca kontrol etmek için Milli Piyango'nun resmi bilet sorgulama ekranına gidin. Sorgulama ekranı, kazanan numaraların tam listesiyle birlikte, bilet numaranıza uygun olarak çıkan ikramiyeyi gösterir.

Bilet türünüz, kazandığınız ödül üzerinde belirleyici bir rol oynar: