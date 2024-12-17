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İranlı iş adamı Aras Yılmaz katledildi: Cinayette "İran Kartalı" detayı

İranlı iş adamı Aras Yılmaz, katledildi. Tetikçi, 1 milyon lira aldığını söyledi. Telefonundaki 4 numaradan biri “İran kartalı” lakaplı Vahid Moardi’ye aitti. Bu durum cinayetin intikam için işlenmiş olabileceğini akıllara getirdi.

Ümit Erkan Demircan Ümit Erkan Demircan
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Aralık 2024
İranlı iş adamı Aras Yılmaz katledildi: Cinayette İran Kartalı detayı

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    İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz perşembe günü bir AVM'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden İranlı iş adamı Aras Yılmaz'ın cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. Yakalanan tetikçi Mert A. emniyetteki ifadesinde cinayeti; arkadaşı Emre B.'nin teklifiyle 1milyon lira karşılığında işlediğini itiraf etti.

    PROFİL İRAN KARTALI ÇIKTI
    Telefonda sadece 4 kişinin numarasının kayıtlı olması dikkat çekti. Birinin azmettirici olduğu, diğer kişinin ise Endonezya hattı kullanan bir kişi olduğu ortaya çıktı. Bu kişinin profil fotoğrafında 2018 yılında İran'da infaz edilen "İran kartalı" lakaplı Vahid Moradi'nin olması, cinayetin "intikam" için işlenmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

    "MOTOSİKLETİ BAKIMA SOKMUŞ"
    Soruşturma kapsamında Mert A.'nın olay günü telefonda görüştüğü fihristinde kayıtlı olan Öner Ö., Mehmet S., Kerem U. da gözaltına alındı. Ö. ifadesinde, "Cinayette kullanılan motosikleti tamir için benim atölyeme getirdiler "dedi. Öner Ö. tutuklanırken, azmettirici Emre B. ise her yerde aranıyor.

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