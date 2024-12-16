Türk Prof’un büyük başarısı! Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu ünlü bilim insanlarının bulunduğu Sigma Xi’e üyelik hakkı kazandı

Dünyanın en prestijli bilim kuruluşlarından biri olan ve bünyesindeki 200'den fazla Nobel ödüllü bilim insanıyla Sigma Xi dikkat çekiyor. 1900'lü yıllarda kurulan bu saygın kuruluş, bilimsel yenilik ve araştırmalara katkı sağlayan seçkin bilim insanlarını üyeliğe kabul ediyor.

LÖSEMİ ÇALIŞMALARI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan ve hematoloji alanındaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, özellikle Multiple Myelom, Lösemi ve Trombosit Hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarda önemli başarılara imza atıyor. Prof. Dr. Yavaşoğlu, 'Multiple Myelom, Lösemi ve Trombosit Hastalıkları' alanındaki başarılı çalışmalarıyla ünlü bilim insanlarının bulunduğu Sigma Xi'e üyelik hakkı kazandı. Yavaşoğlu'nun Sigma Xi üyeliği, bilim dünyasında büyük bir takdirle karşılandı.