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Türk Prof'un büyük başarısı! Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu ünlü bilim insanlarının bulunduğu Sigma Xi’e üyelik hakkı kazandı

Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Türk Hematolog Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, ’Multiple Myelom, Lösemi ve Trombosit Hastalıkları’ alanındaki başarılı çalışmalarıyla ünlü bilim insanlarının bulunduğu Sigma Xi’e üyelik hakkı kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Aralık 2024
Türk Prof’un büyük başarısı! Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu ünlü bilim insanlarının bulunduğu Sigma Xi’e üyelik hakkı kazandı

İÇİNDEKİLER

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    Dünyanın en prestijli bilim kuruluşlarından biri olan ve bünyesindeki 200'den fazla Nobel ödüllü bilim insanıyla Sigma Xi dikkat çekiyor. 1900'lü yıllarda kurulan bu saygın kuruluş, bilimsel yenilik ve araştırmalara katkı sağlayan seçkin bilim insanlarını üyeliğe kabul ediyor.

    LÖSEMİ ÇALIŞMALARI
    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1998 yılında mezun olan ve hematoloji alanındaki araştırmalarıyla tanınan Prof. Dr. İrfan Yavaşoğlu, özellikle Multiple Myelom, Lösemi ve Trombosit Hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarda önemli başarılara imza atıyor. Prof. Dr. Yavaşoğlu, 'Multiple Myelom, Lösemi ve Trombosit Hastalıkları' alanındaki başarılı çalışmalarıyla ünlü bilim insanlarının bulunduğu Sigma Xi'e üyelik hakkı kazandı. Yavaşoğlu'nun Sigma Xi üyeliği, bilim dünyasında büyük bir takdirle karşılandı.

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