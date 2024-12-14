Akılalmaz olay, gece saatlerinde Taksim İstiklal Caddesi 'nde meydana geldi. 10 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, caddede yürüyen turist kadının cebinden telefonunu aldı.

10 yaşında 361 suç kaydı! Küçük çocuk bu kez de telefon çalarken yakayı ele verdi (İHA)

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayı fark eden Güven Timleri çocuğun elinden telefonu alarak sahibine teslim etti. Öte yandan polis ekiplerince yapılan araştırmada 10 yaşındaki çocuğun 361 suç kaydı olduğu öğrenildi.