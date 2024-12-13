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Manisa'da korku dolu anlar: Taksiciye bıçaklı gasp girişimi!

Manisa'da Emirhan Ü., taksisine bindiği Hakan Paktan’a bıçakla saldırıp, gasbetmek istedi. Bir süre Emirhan Ü. ile boğuşan Paktan emniyet kemerini çözerek taksiden inerken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. O anlar araç kamerasına yansıdı. Öte yandan yakalanan Emirhan Ü. ise çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Giriş Tarihi :13 Aralık 2024 , 19:19 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 19:21
Manisa’da korku dolu anlar: Taksiciye bıçaklı gasp girişimi!

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    Korkunç olay, 28 Kasım'da saat 23.59'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.

    Manisa'da korku dolu anlar: Taksiciye bıçaklı gasp girişimi! (Takvim.com.tr)Manisa'da korku dolu anlar: Taksiciye bıçaklı gasp girişimi! (Takvim.com.tr)

    ÖLÜMDEN DÖNDÜ
    Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., post cihazını istedi. Taksici, post cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı.

    Manisa'da korku dolu anlar: Taksiciye bıçaklı gasp girişimi! (Takvim.com.tr)Manisa'da korku dolu anlar: Taksiciye bıçaklı gasp girişimi! (Takvim.com.tr)

    Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. ise olay yerinden kaçtı.

    Taksici Hakan Paktan (Takvim.com.tr)Taksici Hakan Paktan (Takvim.com.tr)

    TAKSİCİ MESLEĞİ BIRAKTI
    Yaşanan o anlar ise takside bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası jandarma ekiplerince yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hakan Paktan'ın ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktığı öğrenildi.

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