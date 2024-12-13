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Kıskançlık dehşeti! 23 yaşındaki Günay kalbinden vurularak öldü

Adana'da, korkunç bir olay yaşandı. Tartıştığı eşini tabancayla vurarak ağır yaralayan 21 yaşındaki İbrahim S., eşinin ölümüne neden oldu. Olayın ardından "İntihar etti" diyerek suçlamayı reddeden koca tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Aralık 2024
Kıskançlık dehşeti! 23 yaşındaki Günay kalbinden vurularak öldü

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Adana'da yaşayan Günay Sena S. (23), 2 yıl önce evlendiği İbrahim S.'nin cep telefonuna bir kadından gelen mesajı görünce aralarında tartışma çıktı. İbrahim S. kendİ tabancasıyla eşinin göğsüne ateş açtı. Sena S. ağır yaralandı. İbrahim S. eşini kucağına alarak apartmanın dışına çıkarmak istedi. Bu sırada kadın yere düştü. İbrahim S., eşinin yarasına tampon yaptı. Ekipler, kalbi duran kadına kalp mesajı yaparak hastaneye kaldırdı.

"ÖLDÜRMEDİM, İNTİHAR ETTİ"

Polis ekipleri, İbrahim S.'yi gözaltına aldı. İfadesinde, "Eşim telefonumda bir kadının mesaj attığını gördü. Silahımı alıp kendine sıktı. İntihar etti, ben öldürmedim" dedi.

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