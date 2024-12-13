Kansere göğüs gerdi! Hamileyken kanser teşhisi konuldu: Şule hemşire hayata dört elle sarıldı

İstanbul'da yenidoğan yoğun bakım hemşiresi Şule Açıkgöz (25), 2 yıl önce henüz 16 haftalık hamileyken göğsünde bir kitle tespit etti. Doktora gitti. 4'üncü evre meme kanseri olduğunu öğrendi. Açıkgöz'e kemoterapi tedavisi için hamileliğini sonlandırması tavsiye edildi. Ama o bebeğinden vazgeçmedi. Hamileliğin 18'inci haftasında kemoterapiye başlayan Açıkgöz'de kalp rahatsızlığı da gelişti. Bir yandan da kalbi için hastaneye yatıp yaşam savaşı verdi. Şule Açıkgöz, kemoterapi eşliğinde hamileliğini geçirdi. Bebeğini erken dünyaya getirdi. Ve mucize anne hastalığı yendi. Hem eşi hem de ailesinin desteği ile zor günleri atlatıp adeta kızıyla birlikte ikinci kez dünyaya geldi. Şunları söyledi:

BASİT DEYİP GEÇİŞTİRMEYİN

Her şey geri geliyor ama önemli olan sağlık. Sağlığımız şu anda iyi, çok şükür. Bebeğimin bana ihtiyacı vardı, ben de onun sayesinde ayağa kalktım, onun sayesinde güçlü oldum. Ona böyle bazı gecelerde baktığımda ağlayarak günlerimi geçirdim ama şu anda diyorum ki iyi ki vazgeçmemişim." Açıkgöz kadınlara şunları söyledi: Basit bir kitle deyip geçiştirmesinler, ben o şekilde yaptım. Çünkü ilk senemde doktor 'Hiçbir şey yok.' deyip gönderdiği için bir sene boyunca hiçbir şekilde tedavi olmadım. Ama onlar hemen gitsinler, peşinde koşsunlar, 'Hamileyim, hormonlardan olmuştur, süt kanallarım tıkanmıştır.' vesaire demesinler. Görüntülemeleriyle bir cerraha görünsünler çünkü bu hastalığı ne kadar erken yakalarsak o kadar iyi.