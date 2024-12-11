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Yerli Malı Haftası ne zaman, başladı mı 2024? Yerli Malı etkinlikleri neler? Örnek yiyecek listesi...

Yerli Malı Haftası Türk kültüründe yerli üretimi ve milli ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan önemli bir etkinliktir. Her yıl Aralık ayında kutlanan bu hafta özellikle okullarda büyük bir coşkuyla yapılır. Türk milletinin üretim gücünü arttırmak, yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak ve dışa bağımlılığı azaltmak amacı güden Yerli Malı Haftası genç nesillere bu bilinci aşılamak için özel bir fırsat sunar.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 08:44 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 08:44
Yerli Malı Haftası ne zaman, başladı mı 2024? Yerli Malı etkinlikleri neler? Örnek yiyecek listesi...

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Yerli Malı Haftası için geri sayım sona erdi. Aralık ayının ortasına yaklaşırken özellikle öğrenciler ve veliler bu önemli haftanın ne zaman başlayacağını merak ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YERLİ MALI HAFTASI 2024 NE ZAMAN?
Yerli Malı Haftası 2024 için sayılı günler kaldı. Her yıl düzenli olarak kutlanan Yerli Malı Haftası 12-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. İlk olarak 1946 yılında yerli tüketimi artırmak, tutumlu olmak ve yatırım yapmanın önemini vurgulamak amacıyla kutlanmaya başlanan yerli malı haftası günümüzde hala devam ediyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR, NEDEN KUTLANIR?

1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik darboğazın ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amaçlanmıştır. Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli mallar üretilmesi ve kullanılması kararlaştırıldı. Dönemin başbakanı İsmet İnönü 12 Aralık 1929 tarihinde TBMM'de bir konuşma yaptı. Konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.

Haftanın amacı, yerli tüketimin bilinçli olarak artmasıdır. Bu hafta süresince tutumlu olmanın, yatırım yapmanın ve ''yerli malı kullanmanın önemi'' vurgulanır. İnsanların parasını, malını, eşyalarını, zamanını ve sağlığını gerektirdiği gibi korumak ve dikkatli kullanmasına tutumlu olmak denir. İhtiyaçlara harcandıktan sonra artakalan para ile yatırım yapmanın önemi üzerinde durulur. Tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliği anlatılır. Bu şekilde ülkenin zenginliklerinin artması amaçlanmaktadır. Ayrıca bilinçli tüketicilik konuları üzerinde durulur. Okullarda 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YAPILACAK ETKİNLİKLER

Yerli üretim ve yerli tüketimin önemi konusundaki çalışmalar sadece "Yerli Malı Haftası" etkinlikleri ile de sınırlı kalmayacak. Bu kapsamda yıl boyunca okullardaki saha gezileri, film, belgesel, animasyon gösterimleri, tiyatro, seminer, söyleşi, yarışma ve sergi gibi etkinliklerle hem öğrenciler hem de vatandaşlarda farkındalık oluşturulacak.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

YERLİ MALI HAFTASI YİYECEK LİSTESİ 2024
Yerli Malı Haftası'nda götürülebilecek yiyecekler listesi;

Ayva ve turunçgil gibi meyveler

Kuru yemişler

Muz

Kekler

Poğaçalar, börekler, çörekler

Patlamış mısır

Kestane

Simit

Ekmek-reçel vb.

Yer fıstığı

Fındık

Zeytin

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