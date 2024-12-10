SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Zeka testi: Düğün fotoğrafındaki uzaylı nerede? 689 kişi denedi, 34'ü başarılı oldu

Bugün, görsel zeka testlerinize bir yenisini ekliyoruz: Beyin yakan bir resimli bulmaca! Bu bulmaca, hızınızı, gözlem becerilerinizi ve eleştirel düşünme yeteneklerinizi test etmeyi amaçlıyor. Zorluk seviyesi oldukça yüksek, çünkü görevimiz, dokuz saniye gibi kısa bir sürede bir düğün töreni sırasında gizlenmiş olan uzaylıyı bulmak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:40 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 10:40
Zeka testi: Düğün fotoğrafındaki uzaylı nerede? 689 kişi denedi, 34’ü başarılı oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Optik illüzyonlar, görsel algıyı, hafıza hatırlamayı ve eleştirel düşünmeyi geliştiren harika araçlardır. Ancak, bu tür bilmeceler sadece eğlencelik değildir. Aynı zamanda bilişsel becerileri güçlendiren bir egzersizdir. Bu testteki amaç, düğün sırasında açıkça görülebilen bir uzaylıyı hızla tanımlamaktır.

(takvim - foto arşiv)(takvim - foto arşiv)

Sadece 9 Saniyeniz Var!

Çok kısa bir süre içinde doğru cevabı bulmak, dikkatinizi ve gözlem yeteneğinizi geliştirebilir. Eğer 9 saniye içinde uzaylıyı tespit edebiliyorsanız, beyninizin ne kadar hızlı çalıştığını ve analitik düşünme kapasitenizin ne kadar güçlü olduğunu gözler önüne seriyorsunuz.

(Time of India)(Time of India)

Uzaylıyı Nasıl Bulabilirsiniz?

Görseldeki düğün törenini dikkatle inceleyin. Uzaylı, kolları arasında yer alıyor. Düğündeki insanlar arasında bir yerde gizlenmiş olan bu uzaylıyı tespit edebilmek için dikkatli gözlem yapmanız gerekebilir. Üç kol dikkat çekecek şekilde uzanıyor, bunlardan biri damada doğru ilerliyor.

(takvim- foto arşiv)(takvim- foto arşiv)

Tebrikler! Eğer uzaylıyı 9 saniyede bulabildiyseniz, yüksek IQ'ya sahip seçkin %1'lik grup içerisindesiniz. Eğer bulamadıysanız, üzülmeyin! Bu bilmece, en keskin zekaları bile zorlayabiliyor. Zeka oyunlarına devam edin ve bilişsel becerilerinizi geliştirmeye devam edin!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Pazarlık zamanı! Gözler asgari ücrette: Artış için ilk görüşme bugün I Taraflar ne söylüyor?
CANLI | Esad rejimi düştü Suriye’de yeni dönem: Muhaliflerden Şam’da kritik toplantı! Putin Beşar’la görüşecek mi?
CANLI | Beşar Esad devrildi İsrail Golan’ı işgale başladı! ABD’den kimyasal silah açıklaması
Rojin Kabaiş cinayete mi kurban gitti? Otopsi raporuna ulaşıldı
Kar, gök gürültülü sağanak, rüzgar! Meteoroloji’den İstanbul ve Kocaeli’ne kuvvetli yağış uyarısı! Öğleden sonra...
Katil diktatör Esad’ın kaçışının ardındaki milyarlarca dolarlık yağma serveti | Rusya’ya nasıl kaçtı? | Takvim.com.tr Esad’ın kanlı parasının izini sürdü!
Sporun kalbi Turkuvaz’da atacak! En iyiler ödüllerine kavuşacak
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Baas diktatörlüğü tamamen çöktü
Derin Amerika’nın Suriye’de İsrail - PKK ittifakı planı! Hedef Türkiye oyun kirli... ’kürdistan’ masalı ve siyonist işgalin perde arkası
DEM Parti’nin Başkan Erdoğan çağrısına Bahçeli’den alkış
İŞKUR duyurdu: 78 bin personel alacak! En çok açık iş hangi meslekte var? | En çok aranan meslekler neler?
Türk futbolunda bir dönüm noktası! Takvim yazarları Hakem Turgut Doman’ın skandal kararını değerlendirdi
Isparta Keçiborlu’da askeri helikopter düştü: 6 şehit!
Beşar Esad’ın işkence merkezi Sednaya Hapishanesi’nden kurtulanlar dehşeti anlattı! Zorla tecavüz, pres makinesi, işkence...
Habercilikteki öncülüğünü bir kez daha kanıtladı! 61 yıllık Suriye rejiminin çöküşünde ilk canlı yayın yapan kanal A Haber!
SON DAKİKA