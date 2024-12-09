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ZEKA TESTİ: Yüksek IQ'ya sahip olan tavşanı bulur

Optik illüzyonlar, beynimizin görsel algılama kabiliyetini sınar. Bu tür zorluklar, gözlemleyen kişinin dikkat, odaklanma ve görsel farkındalığını daha iyi seviyeye taşır.

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Giriş Tarihi :09 Aralık 2024 , 21:39 Güncelleme Tarihi :09 Aralık 2024 , 21:40
ZEKA TESTİ: Yüksek IQ’ya sahip olan tavşanı bulur

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Öğlen saatlerinde ahırın önünde duran bir adam etrafına bakınıyor. Ahırda yalnız olmadığını fark eden adam şüpheleniyor ve çevreyi daha dikkatli incelemeye başlıyor. Peki, etrafında gizlenen 8 tavşan ahırın hangi kısımlarına saklandı?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Gözlem yeteneğinizi sınayan bu test, 13 saniye içinde tavşanları bulmanızı istiyor. Dikkatlice resme bakın, sevimli tavşanlar sizce nerede olabilir?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Etrafınızda dikkatinizi dağıtan her şeyi bir süreliğine unutun ve sadece resme odaklanın.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Sağdan sola doğru dikkatlice resmi inceleyin. Tavşanlara çok yaklaştınız, hatta seslerini duymaya başlamış olabilirsiniz.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Evet, buldunuz! Tavşanlar işte burada....

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