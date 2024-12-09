ZEKA TESTİ: Yüksek IQ’ya sahip olan tavşanı bulur

Öğlen saatlerinde ahırın önünde duran bir adam etrafına bakınıyor. Ahırda yalnız olmadığını fark eden adam şüpheleniyor ve çevreyi daha dikkatli incelemeye başlıyor. Peki, etrafında gizlenen 8 tavşan ahırın hangi kısımlarına saklandı?
Öğlen saatlerinde ahırın önünde duran bir adam etrafına bakınıyor. Ahırda yalnız olmadığını fark eden adam şüpheleniyor ve çevreyi daha dikkatli incelemeye başlıyor. Peki, etrafında gizlenen 8 tavşan ahırın hangi kısımlarına saklandı?
Gözlem yeteneğinizi sınayan bu test, 13 saniye içinde tavşanları bulmanızı istiyor. Dikkatlice resme bakın, sevimli tavşanlar sizce nerede olabilir?
Etrafınızda dikkatinizi dağıtan her şeyi bir süreliğine unutun ve sadece resme odaklanın.
Sağdan sola doğru dikkatlice resmi inceleyin. Tavşanlara çok yaklaştınız, hatta seslerini duymaya başlamış olabilirsiniz.
Evet, buldunuz! Tavşanlar işte burada....