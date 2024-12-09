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Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş konuştu: Bedeninde iki erkek DNA'sı var

Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin’in (21) babası Nizamettin Kabaiş, kızının cansız bedeninde iki erkeğe ait DNA örneklerinin bulunduğunu söyledi. Kabaiş, “Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülür” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş konuştu: Bedeninde iki erkek DNA’sı var

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in cesedi kaybolduktan 18 gün sonra bulundu.

'ROJİN'İ KATLETTİLER'
Rojin'in darbedildiğini söyleyen babası Nizamettin Kabaiş, "Onu darbettiler, katlettiler. En sonunda götürdüler oraya bıraktılar. Rojin'in intihar ettiği veya suda boğulduğunu kimse söylemesin. Rojin intihar etmemiş. 13 gün sonra da arama devam ederken, başörtüsünü getirdiler, gölün kenarına bıraktılar.

Gölden 4-5 metre falan uzaklıkta ve bir avuç kum üzerine bırakmışlardı. Onu da demek ki Rojin'i darbeden insanlar bırakmışlar. İzi kaybettirmek için sonradan oraya getirdiler. Ben polislere 'Hocam evlerin içini de aradınız mı?' dedim. Bana, "Valla evlerin içini aramamışız. Bunu doğru söyleyelim. Ama kameraları incelemişiz' dedi" diye konuştu.

Kabaiş, "2 farklı erkeğe ait DNA var. Onları arayıp bulurlarsa, mesele çözülür. Bunlar hariç diğer deliller de var. Kendim gözümle gördüm. Ben içeri girmeden kızımın kazağını göbeğin üst kısmına kadar kaldırmışlardı. Karnında hiç su yoktu. Sırt tarafında darp izi vardı. İkisini gözümle gördüm."

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