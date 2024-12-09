Meğer her fincanı vücudun başka bölümünü çalıştırıyormuş! Hangi çay neye iyi gelir?

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Bitki çayları şifayı ve sakinliği çağrıştırır. Her bitki çayı kendine özgü faydalar barındırır ve vücudumuza pozitif etkiler sunar. İşte dört popüler bitki çayı ve vücuttaki etkileri...

(Takvim Foto Arşiv) Papatya çayı



Papatya çayı, sakinleştirici özellikleri ile bilinir ve stresin azaltılmasına yardımcı olur. Özellikle uykusuzluk problemi yaşayanlar için mükemmel bir seçenektir. Ayrıca sindirim sistemi üzerinde yatıştırıcı etkisi vardır. Mide rahatsızlıkları ve gaz problemleri için doğal bir çözüm sunar.