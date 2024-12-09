Dünyanın en alıngan burçları hangileri? Her şeye şakır şakır ağlıyorlar!

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Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğalar genellikle sabırlı ve sakin görünüyor olabilirler ancak bir konuda hassasiyetleri tetiklendiğinde alınganlıkları ortaya çıkabilir. Onlar için güven ve sadakat çok önemlidir bu yüzden bu değerlerle oynandığında kolayca kırılabilirler. Ayrıca değişime karşı dirençli olduklarından eleştiriler veya beklenmedik değişiklikler onları duygusal olarak zorlayabilir.