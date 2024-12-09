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Ankara'da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu

Ankara Çankırı Yolu Çandırı mevkiinde kimliği henüz öğrenilmeyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprülü kavşaktan düştü. 5 kişi can verdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Aralık 2024
Ankara’da katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu

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Ankara'da katliam gibi kaza. Ankara-Çankırı kara yolu Çandır mevkisinde kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, seyir halinde giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Virajı alamadı. Köprülü kavşaktan düştü. İhbar üzerine olay yerine Sağlık, Jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta bulunan 5 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkarttı.

'ÖLENLER AYNI AİLEDEN'
12 Acil Servis ekipleri kimliği belirlenen Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal (28), Hakan Köroğlu'nun (31) yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölen kişilerin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Öte yandan Jandarma'nın kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Yavaş, "AnkaraÇankırı yolu Çandırı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ne yazık ki aynı aileden 5 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum" dedi.

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