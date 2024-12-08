Kuşkulu ölüm! İzmir’de sevgilisinin cesediyle karakola giden adam kan dondurdu

İzmir'de kan donduran bir olay yaşandı. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B. (34), önceki gün polis merkezine gitti. Adam, 2 yıllık sevgilisi ve 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29), otomobilinde cesedi olduğunu söyledi. Daha sonra şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi buldu. İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu. Eda Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BARIŞMAYA ÇALIŞIYORDU"

Erdinç B.'nin, polisteki ilk ifadesinde Kuş'un intihar ettiğini söylediği öğrenildi. Sevgili olduklarını, kendisini başka kadınlardan kıskandığı için araçta tartıştıklarını, tabanca çıkarıp intihar ettiğini, öne sürüldü. Adli Tıp'ta bekleyen Eda Kuş'un yakınları olayın cinayet olduğunu iddia etti. Yakınları, Erdinç B.'nin Eda ile ayrı olup barışmaya çalıştığını, reddedilip cinayete kurban gittiğini iddia etti. İntihar mı cinayet mi olduğu ekiplerinin incelemesi sonucu belli olacak.