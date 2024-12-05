Son durak aşk... Böyle doğum günü kutlaması görülmedi! Yorum yağdı

Çanakkale'de bir vatandaş, eşinin doğum gününü kutlamak istedi. Aklından farklı bir yol geçti. Otobüs duraklarına eşinin fotoğrafıyla ilan verdi. Fotoğraflarda "Sen benim en kıymetlimsin, nice senelere", "28 senedir iyi ki hayatımdasın" ve "Renksiz dünyamın tek rengi sensin" gibi ifadeler yer aldı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşlar, otobüs duraklarında gördükleri karşısında şoke oldu. Birbirinden farklı yorumlar geldi.

Kaldı mı böyle sevdalar, aşklar.

Muhtarlığa adaylığını koymuş gibi.

Abim çıtayı yükseltmiş olmadı böyle.

Erkek adam böyle ilan verir mi:)

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