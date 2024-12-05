Madencilik biterse dünya 3 ay dayanır

Madencilik, modern dünyamızı şekillendiriyor. Öyle ki bugünkü modern hayatımızda, mineral ve metaller olmadan hayat durma noktasına gelir. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin uzmanların araştırmalarına dayanarak yaptığı çalışmaya göre madencilik biterse dünya en fazla üç ay dayanır. ABD'de Nevada Üniversitesi'nden Simon Jowitt'e göre "Bugünkü modern hayatımız, minerallere ve metallere yoğun bir şekilde bağımlı. Onlar olmadan hayat durma noktasına gelir. Daha fazla maden açmaya ihtiyacımız var. Madencilik biterse hayat hemen felç olmaz. Ama en fazla üç ay dayanır. Stoklar bittiğinde otomobilden elektroniğe ilaçlardan yapı malzemelerine kadar her alanda faaliyetler sona erer. Petrolde dünyanın en geniş stoklarına (730 milyon varil) sahip ABD bile üç aydan fazla dayanamaz. Petrolle birlikte her tür yakıt, plastik ve asfalt malzemesi ortadan kalkar. Fosil yakıt çağı biter." Yine yapılan araştırmalara göre madenciliği sona erdirmek demek, bu sektörde çalışan dört milyon kişinin işsiz, aileleriyle birlikte 12-14 milyon kişinin aç kalması demek.

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