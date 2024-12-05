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Madenciler hayat kurtarıyor

Madencilik kadar bu işi yapan madencilerin de önemi her geçen gün artıyor. 'Asrın felaketi’nde Türkiye’nin umudu olan madenciler 'önce insan' düsturuyla bugün birçok büyük doğal afette en ön saflarda yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Madenciler hayat kurtarıyor

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Madencilik sektörü tüm dünya ekonomileri için vazgeçilmez. Bu ürünü vazgeçilmez kılan madencilerin de günümüz dünyasında önemi artıyor. Onlar 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde binlerce hayatın kurtarılmasında önemli rol oynadı. Türkiye onlar sayesinde 'domuz damı' denen kurtarma yöntemini öğrendi. Enkaz altındaki binlerce kişinin umudu olan madenciler, mesleklerinde kazandıkları deneyimlerini kullanarak bugün birçok afette en ön safta yer alıyor.

EĞİTİMLERİN ÖNEMİ BÜYÜK
Muğla'da 2021 yılında 14 gün süren orman yangınlarında özverili bir mücadele örneği ortaya koyan madenciler bu yıl da yaz aylarında orman yangınlarının söndürülmesi için seferber oldu. Madencilerin büyük afetlerde sergilediği başarının arkasında ise mesleki tecrübelerinin yanında verilen eğitimler de var. Kaza ve afetlere karşı madencilerin her zaman hazır olması için sürekli eğitimler yapılıyor. Hatta bu amaçla 2019'dan bu yana Maden Kurtarma Yarışması düzenleniyor. Bu yılki yarışmalar ise Türkiye Madenciler Derneği tarafından (TMD) 17-20 Eylül tarihlerinde Kütahya Tavşanlı'da yapıldı. Türkiye'de ilk kez 2019'da düzenlenen Maden Kurtarma Yarışması'nda bu yıl 100 kişilik 15 takım sahaya çıktı. Yarışmalar yerüstü arama kurtarma (deprem), yeraltı arama kurtarma (göçük), yerüstü yangın, araç kazasına müdahale, kimyasal olaylara müdahale (HAZMAT) ve takım yetkinliği olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleşti. Yarışmada yer alan madencilik şirketleri arasında Acacia, Çayeli Bakır, DEFAŞ, Esan Eczacıbaşı, Eti Krom, Gübretaş Maden, KİAŞ, Koza Altın, Lidya, Öksüt, Polyak Eynez, TÜMAD, TÜPRAG, TKİ ve TTK yer aldı. Ayrıca Dimin Madencilik, Gümüştaş ve Zenit Madencilik de gözlemci olarak etkinlikte yer aldı. Yarışma sonunda TÜPRAG ve Çayeli Bakır birincilği paylaştı. 2 yılda bir tekrarlanan yarışmanın bir sonraki etkinlikte uluslararası hale getirilmesi planlanırken Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz yarışmanın amacını şöyle özetliyor: "TMD olarak yangın, sel, deprem gibi felaketlerde bu etkinlikler sayesinde oluşan iletişim ağının, bilgi ve beceri transferi çok önemli."

ÜÇ BİN MADENCİYE EĞİTİM

Yıl sonunda 3 bin madenci kaza ve afet eğitiminden geçecek. 6 Şubat depremlerinden sonra özellikle maden ekiplerinin gösterdiği başarıları, daha nitelikli ve kaliteli hale getirmek amacıyla çalışma yürüttüklerini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan'ın verdiği bilgiye göre madenle ilgili kuruluşlarda 11 kurtarma eğitimi parkuru oluşturulacak. Önemli bir kısmı hazır olan bu parkurlarda madencilere arama-kurtarma eğitimi verilerek tam teşekküllü hazır hale gelmesi sağlanacak. Böylece 3 bin madenci herhangi bir kaza-afet durumunda hazır olacak.

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