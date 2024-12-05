Kahveyi böyle içen iki kez düşünsün! Meğer reflüye davetiye çıkarıyormuş

Kahve, enerji kaynağı olarak popüler olsa da yanlış zamanlarda ve aşırı tüketildiğinde sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle aç karnına içilen kahve mide ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.
Kahve, enerji kaynağı olarak popüler olsa da yanlış zamanlarda ve aşırı tüketildiğinde sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle aç karnına içilen kahve mide ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.
Aşırı tüketimi reflüyü tetikliyor
Kahvenin aşırı tüketimiyle beraber reflü gibi mide problemlerinin yanı sıra stres, anksiyete ve tansiyon da baş gösteriyor. Kahvenin içeriği ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek hem keyifli bir içim sağlıyor hem de vücudu olumsuz etkilerden koruyor.
Özellikle aç karnına içmek tehlikeli
Aç karnına içilen kahve mide asidini artırarak sindirim sistemini olumsuz etkiler. Midenin asidik yapısı yediklerimizi sindirmek için çalışırken üzerine eklenen kahve bu dengeyi bozar. Sonuçta karın ağrıları, hazımsızlık ve reflü gibi mide sorunlarıyla karşılaşmak mümkündür.
Tansiyon problemi yaşayanlar dikkat!
Öte yandan kahve vücudun stres hormonları olan kortizol ve adrenalin seviyelerini artırarak gün içinde daha gergin ve sinirli olmanıza sebep olabilir. Bu da gününüzü daha zor geçirmenize yol açar. Özellikle kalp çarpıntısı ve tansiyon problemleri yaşayan kişiler için aç karnına kahve içmek oldukça risklidir.