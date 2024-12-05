Kahveyi böyle içen iki kez düşünsün! Meğer reflüye davetiye çıkarıyormuş

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Kahve, enerji kaynağı olarak popüler olsa da yanlış zamanlarda ve aşırı tüketildiğinde sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle aç karnına içilen kahve mide ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv) Aşırı tüketimi reflüyü tetikliyor Kahvenin aşırı tüketimiyle beraber reflü gibi mide problemlerinin yanı sıra stres, anksiyete ve tansiyon da baş gösteriyor. Kahvenin içeriği ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek hem keyifli bir içim sağlıyor hem de vücudu olumsuz etkilerden koruyor.