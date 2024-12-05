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Kahveyi böyle içen iki kez düşünsün! Meğer reflüye davetiye çıkarıyormuş

Sabahları aç karnına içilen kahve sağlığa beklenmedik zararlar verebilir. Özellikle mide problemleri ile karşılaşmamak için kahve tüketim alışkanlıklarına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Peki, kahve nasıl ve hangi saatlerde tüketilmeli? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 16:00 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 16:00
Kahveyi böyle içen iki kez düşünsün! Meğer reflüye davetiye çıkarıyormuş

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Kahve, enerji kaynağı olarak popüler olsa da yanlış zamanlarda ve aşırı tüketildiğinde sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Özellikle aç karnına içilen kahve mide ve sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Aşırı tüketimi reflüyü tetikliyor

Kahvenin aşırı tüketimiyle beraber reflü gibi mide problemlerinin yanı sıra stres, anksiyete ve tansiyon da baş gösteriyor. Kahvenin içeriği ve etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmek hem keyifli bir içim sağlıyor hem de vücudu olumsuz etkilerden koruyor.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özellikle aç karnına içmek tehlikeli

Aç karnına içilen kahve mide asidini artırarak sindirim sistemini olumsuz etkiler. Midenin asidik yapısı yediklerimizi sindirmek için çalışırken üzerine eklenen kahve bu dengeyi bozar. Sonuçta karın ağrıları, hazımsızlık ve reflü gibi mide sorunlarıyla karşılaşmak mümkündür.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Tansiyon problemi yaşayanlar dikkat!

Öte yandan kahve vücudun stres hormonları olan kortizol ve adrenalin seviyelerini artırarak gün içinde daha gergin ve sinirli olmanıza sebep olabilir. Bu da gününüzü daha zor geçirmenize yol açar. Özellikle kalp çarpıntısı ve tansiyon problemleri yaşayan kişiler için aç karnına kahve içmek oldukça risklidir.

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