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Yılda sadece 1 milimetre büyüyor, 1 tane saksı bir araba parası

Japonya’nın simgelerinden biri haline gelen bonsai ağaçları, eşsiz güzellikleriyle hayranlık uyandırırken, astronomik fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu değerli minyatür ağaçlar, son dönemde hırsızlık çetelerinin hedefi olmuş durumda.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 20:03 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 20:03

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Dünyaca ünlü bonsai ağaçları, sadece sabır ve emek isteyen bir sanat değil, aynı zamanda yüksek değerleriyle hırsızların da gözdesi haline geldi. Özellikle Fukushima'daki üreticiler, hem fidye talepleriyle hem de art arda gelen hırsızlıklarla başa çıkmaya çalışıyor.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

SAKSISI 600 BİN LİRA DEĞERİNDE BONSAİ'LERE BÜYÜK İLGİ VE HIRSIZLIK TEHDİDİ

Japonya'nın simgelerinden biri olan ve dünyaca ünlü bonsai ağaçları, değerlerinin artmasıyla birlikte büyük çaplı hırsızlık çetelerinin hedefi haline geldi. Bu minyatür ağaçlar, hem yetiştirilmesi hem de korunması için büyük çaba gerektirirken, bonsai üreticileri artan fidye talepleri ve hırsızlıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

KÜRESEL TALEP, HIRSIZLIKLARI ARTIRIYOR

Asahi'nin haberine göre, bonsai ağaçlarına olan küresel talebin yükselmesiyle birlikte 2024 bahar aylarından bu yana Japonya'da 30'dan fazla hırsızlık vakası kayıtlara geçti. Özellikle nadir bulunan türlerin, koleksiyonerler tarafından yüksek fiyatlarla talep edilmesi, hırsızların iştahını kabartıyor. Öyle ki bazı bonsai ağaçları, saksılarıyla birlikte 600 bin lirayı bulan fiyatlarla satışa sunuluyor.

TOHUM TOPLAMA BİLE DEVLET İZNİ GEREKTİRİYOR

Bonsai yetiştiriciliği, sadece sabır ve ustalık değil, aynı zamanda yasal düzenlemelere de bağlı bir süreç. Fukushima'da bulunan Azuma Dağı'nın eteklerindeki "Goyo-matsu" olarak bilinen beş iğneli çam tohumları, yalnızca devlet izni ile toplanabiliyor. Bu bölge, ülkenin en ünlü bonsai yetiştirme alanlarından biri olarak biliniyor ve son yıllarda hırsızlık çetelerinin odağında yer alıyor.

Bölgede dört bonsai üreticisinin hırsızlık mağduru olduğu ve yalnızca bu vakalarda milyonlarca lira zarar edildiği belirtiliyor.

"ONLARI YILLARCA YETİŞTİRDİM"

Azuma Dağı bölgesindeki üreticilerden biri, 70'li yaşlarında bir adam, hırsızlık olayları yüzünden derin üzüntü yaşıyor. Çökmüş omuzlarıyla konuşan üretici, "En iyi bonsai ağaçlarım çalındı. Üstelik onları yıllardır yetiştiriyordum" diyerek duygularını ifade etti. Üreticinin, Nisan ve Ağustos aylarında aynı hırsızlar tarafından iki kez soyulduğu ortaya çıktı.

İlk hırsızlık olayında 10 ağacı çalınan yaşlı adam, bu olaydan sonra güvenlik önlemlerini artırdı. Güvenlik kameraları, hareket detektörlü ışıklar ve alarmlar kurmasına rağmen, Ağustos ayında hırsızlar bir kez daha bahçesine girdi.

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