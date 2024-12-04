SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Narin Güran'ın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNA'lar eşleşti

Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren açıklamasında, Narin’in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan saç ve kıl örneklerinin yapılan kriminal incelemeler sonucu kime ait olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 22:43 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 23:12
Narin Güran’ın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNA’lar eşleşti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada son dakika gelişmesi yaşandı. Narin'in avucunda yer alan kılın kime ait olduğu çalışmalarına ilişkin flaş gelişmeyi Diyarbakır Barosu eski Başkanı Nahit Eren açıkladı. Eren, kriminal incelemeler sonucu kılların kime ait olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Amca Salim Güran ve Narin Güran (takvim.com.tr | Arşiv)Amca Salim Güran ve Narin Güran (takvim.com.tr | Arşiv)

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

Cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran (takvim.com.tr | Arşiv)Cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran (takvim.com.tr | Arşiv)

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Av. Nahit Eren, davaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Narin Güran Dava Dosyası ile ilgili kamuoyunda yoğun şekilde tartışmalara konu önemli hususlarda bilgilendirme amacıyla açıklamalarda bulunacaklarını daha önce belirttiklerini hatırlattı.

Narin Güran avucundaki kıl örneği DNA'larla eşleşti (takvim.com.tr | Arşiv)Narin Güran avucundaki kıl örneği DNA'larla eşleşti (takvim.com.tr | Arşiv)

Narin'in sol avucunda ve üzerinden alınan saç ve kıl örneklerinde köklü olanlar dahil olmak üzere Adli Tıp Kurumunca yapılan DNA çalışmalarından olumlu sonuç alınamadığını anımsatarak, şu ifadelere yer verdi:

Narin'in abisi Enes Güran (takvim.com.tr | Arşiv)Narin'in abisi Enes Güran (takvim.com.tr | Arşiv)

"DNA açısından olumlu sonuç alınmayan saç örnekleri üzerinde Mitokondriyal DNA çalışması yapılabilmektedir. (Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumunda yapılabildiği bilgisi verilmiştir) Mitokondriyal DNA; sadece anneden çocuğa aktarılan ve aynı annesel soy ağacındaki bireylerde (kardeşler, anneanne, teyze, dayı, teyze çocukları gibi) aynı olduğundan şahısların aynı annesel soydan gelip gelmediklerine dair bilgi sağlamaktadır. Narin'in avucunda ve siyah şortu üzerinde bulunan 29 cm'lik saç örnekleri ile yine üzerinden alınan biri 11 diğeri 16 cm'lik kıl örnekler İstanbul Adli Tıp Kurumunca Mitokondriyal DNA çalışmasına konu edilmiştir.

Narin'in annesi Yüksel Güran (takvim.com.tr | Arşiv)Narin'in annesi Yüksel Güran (takvim.com.tr | Arşiv)

ANNESİ VE ABİSİNE AİT ÇIKTI!

Söz konusu saç ve kıl örnekleri Narin'in, anne Yüksel Güran'ın ve abi Enes Güran'ın Mitokondriyal DNA baz dizilimi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir. Anne ve çocukların (cinsiyet ayrımı olmaksızın) Mitokondriyal DNA'sı aynı olduğu için saç ve kıl örneklerinin tam olarak kime ait olduğu tespit edilememektedir. Dava dosyamıza, yeniden istenen daraltılmış baz çalışmasına ilişkin ek rapor ve Daran-2 Askeri Üst Bölgesine ait kamera görüntülerine ilişkin Ulusal Kriminal Bürosunun hazırlamış olduğu rapor ulaşmıştır. Hala dosyamıza gelmeyen ve beklenen raporlar bulunmaktadır."

Narin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında: Nevzat suçu üstlensin evi Gazala verelim | Flaş Enes Güran detayıNarin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında: Nevzat suçu üstlensin evi Gazala verelim | Flaş Enes Güran detayı
Narin Güran cinayetinde o konuşma kayıtları dava dosyasında: Nevzat suçu üstlensin evi Gazal'a verelim | Flaş Enes Güran detayı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Halep’te sinsi oyun mu? HTŞ’nin karanlık lideri Cevlani’den fesih ve geçici kurul açıklaması... Kafalarda soru işareti
CANLI | Suriye’de harita değiştiren 7 gün! Muhalifler Hama’ya girdi, rejim Humus’a çekiliyor, SMO Münbiç’e ilerliyor | Azez’de TSK konvoyu
Koza Holding
Başkan Erdoğan’dan Japonya Veliaht Prensi Fumihito’ya özel hediye
Narin Güran’ın avucunda ve kıyafetinde kıl bulunmuştu! DNA’lar eşleşti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Türkiye’nin meşru çıkarları için Suriye’deyiz! | Özgür Özel’e İran ayarı | Esad rejimine PKK tepkisi
Türk Telekom
SON DAKİKA | Türkiye’deki Suriyeliler dönecek mi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama: Göçmenlerin yüzde 42’si Halepli
Donald Trump’ın Ukrayna planı! NATO masası dağılacak mı? Müzakere yoksa silah da yok
2025 ASGARİ ÜCRETE 7 FORMÜL | İşte masaya gelecek oranlar! Ocakta asgari ücret ne kadar olacak?
Victor Osimhen Galatasaray kararını verdi! Transferin seyri değişecek
Güney Kore’de OHAL kısa sürdü! Meclis toplandı sıkıyönetim kaldırıldı: İktidar ve muhalefet istifa çağrısı yaptı
Anderson Talisca Fenerbahçe açıklaması! Transfer için şok paylaşım
Halep Kalesi’ne çekilen Türk bayrağı kimleri rahatsız etti... Merdan Yanardağ ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten skandal sözler
Barack Obama da mı pedofili!? Diddy bağı FBI şifrelerinde ortaya çıktı: 65 bin dolarlık sipariş
SON DAKİKA