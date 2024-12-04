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Damat dehşeti! Ankara'da korkunç olay: 4 kişiyi yaraladı bıçaklanarak öldürüldü

Ankara'da boşanma tartışmasına aileler de dahil olunca kan aktı. Gelinin babası Çetin Alıcı, 4 kişiyi yaraladı. Mutfaktan bıçak alan damat Hasan Basri Karayoluk ise kayınpederini hayattan kopardı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Aralık 2024
Damat dehşeti! Ankara’da korkunç olay: 4 kişiyi yaraladı bıçaklanarak öldürüldü

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Ankara Sincan'da Karayoluk çifti, boşanma aşamasına geldi. Önceki gün çiftin tartışmasına aileler de karıştı. Gelinin babası Çetin Alıcı (48), damadın babasının evine geldi. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüştü. Alıcı, yanında getirdiği silahla; damat Hasan Basri Karayoluk'u (27), damadın annesi Döndü Karayoluk'u (47) ve damanın kardeşi Sadık Karayoluk'u (23) yaraladı. Damadının babası İsmail Karayoluk'u (53) ise darp etti.

"KAYINPEDERIM ANNEMI VURDU"
Arbede sırasında mutfaktan bıçak alan damat ile kardeşi kendilerine ateş eden Alıcı'yı bıçakladı. Gelinin babası aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Silahla yaralanan damat, damadın annesi ve damadın kardeşi hastaneye sevk edildi. Komşulardan Ahmet Soyluoğlu, "Kavga olduğunu öğrenince polisi aradım. Ardından silah sesleri duydum. Olayın olduğu evden bir kişi dışarıya çıktı. Ne oldu diye sorduğumda, 'O annemi vurdu. Ben de kayınpederimi bıçakladım' dedi. Onu sakinleştirmeye çalıştım" diye konuştu.

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