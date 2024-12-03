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Tokat'ta taş ocağı yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken bölgeye ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi aralıksız sürüyor.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 03:19 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 03:27
Tokat’ta taş ocağı yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

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Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor (AA)Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor (AA)

Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor (AA)Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor (AA)

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor (AA)Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor (AA)

Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangına, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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