Tokat’ta taş ocağı yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Tokat 'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor (AA)

Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.