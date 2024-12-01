Sekiz yılda 33 kez ameliyat! Genç kadının hayatı kabusa döndü

İstanbul'da yaşayan 1 çocuk annesi Sinem Kabataş (33), bağırsaktan megakolon teşhisi konuldu. 24 yaşında özel bir hastanede ameliyat oldu. İddiaya göre, ameliyatın ardından üreme organları çevresinde fistüller oluştu. Bu sorunların giderilmesi için ikinci bir ameliyata alındı. Ancak bu operasyon sırasında mesanesinde yırtık meydana geldi. Vücudunda idrar sızıntı başladı. Böbrekleri zarar görerek fonksiyonlarını yitirme aşamasına geldi. Yanlış müdahalelerin arkası kesilmedi. Genç kadın, toplam da 33 ameliyat geçirdi. Her biri başarısızlıkla sonuçlandı. Doktorlardan ve hastaneden 23 Ağustos 2023 tarihinde şikayetçi oldu. Olayla ilgili hukuki süreç devam ediyor.

"3 AMELİYAT DAHA VAR"

33 ameliyat geçirdiğini vurgulayan Sinem Kabataş, "Tekrardan hastane ve doktor arayışına girdim. Türkiye genelinde hiçbir hastaneye kabul edilmedim. Bu ameliyatlar yüzünden böbreklerimi kaybediyordum. Bir böbreğimi kurtardım. Diğer böbreğim tedavi ediliyor. Tamamen iyileşmem için olmam gereken 3 ameliyat daha var" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM OLMUYOR"

Sinem kabataş, "1 buçuk yıldır böbreklerimde takılı olan dren ile hayatıma devam ediyorum. Çocuğum da olmuyor. Kalıcı bir enfeksiyon var. Ağrısı mideme vuruyor. Ağrılarımdan dolayı 2 günde bir hastaneye gidiyorum. Tedavi olmak için hastaneye ilk gittiğimde 24 yaşındaydım. Şu an 33 yaşındayım. Bu süreç hem benim için hem de ailem için çok sancılı geçti" dedi.