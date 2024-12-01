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Kayseri'de fabrika yangını: 3 kişi hayatını kaybetmişti! Olaya ilişkin 4 gözaltı

Kayseri'de 3 işçinin hayatını kaybettiği fabrika yangınıyla ilgili yeni gelişme! Organize Sanayi Bölgesi'nde mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi :01 Aralık 2024 , 18:15 Güncelleme Tarihi :01 Aralık 2024 , 18:15
Kayseri’de fabrika yangını: 3 kişi hayatını kaybetmişti! Olaya ilişkin 4 gözaltı

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasındaki yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (DHA)Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (DHA)

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında kaynak yaparken çıktığı değerlendirilen ve 3 işçinin hayatını kaybetmişti.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (DHA)Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın (DHA)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangınla ilgili Genel Müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kayseride mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybettiKayseride mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 işçi hayatını kaybetti
Mobilya fabrikasında yangın

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