Eş katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis! "Kadınlarımızdan özür diliyorum"

Adana'da Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret gitti. 8 Mart'ta çocuklarıyla gezdikten sonra eve döndü. O sırada eski eşi astsubay Seçkin Ergün, Feray Balkan'a ateş açtı. Talihsiz kadın hayatını kaybetti. Olaydan sonra tutuklanan astsubay Seçkin Ergü hakkında Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KADINLARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Seçkin Ergü, "Olay günü yanına gittiğimde yine hakaret edince kendimi kaybettim, ateş ettim. Kasıtlı ateş etmedim. Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum" diyerek ağladı. Mahkeme heyeti, Ergü'yü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.