Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın | Çok sayıda ekip bölgede! Polisler araç geçişlerini durdurdu

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA) Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)



ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE



Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 2 işçinin mahsur kaldığı belirtildi.