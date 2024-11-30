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Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın | Çok sayıda ekip bölgede: 3 işçi hayatını kaybetti

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yollandı. 3 kişinin fabrikada mahsur kaldığı ortaya çıktı. Öte yandan polis ekipleri fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermiyor.

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Giriş Tarihi :30 Kasım 2024 , 15:26 Güncelleme Tarihi :30 Kasım 2024 , 17:28
Kayseri’de mobilya fabrikasında yangın | Çok sayıda ekip bölgede: 3 işçi hayatını kaybetti

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında 3 işçi hayatını kaybetti.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

POLİS EKİPLERİ YOLLARI KAPATTI

İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermiyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında yangın çıktı (AA)

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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